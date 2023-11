information fournie par France 24 • 22/11/2023 à 09:12

Un accord semble imminent en vue d'une trêve de quelques jours à Gaza en échange d'un libération d'otages par le Hamas. Reste au gouvernement israélien d'approuver les contours de l'accord. On va plus loin avec Patricia Allémonière et Gauthier Rybinski.