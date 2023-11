information fournie par France 24 • 23/11/2023 à 09:15

Israël consent à une trêve de 4 jours à Gaza en échange de la libération de 50 otages détenus par le Hamas. Des détenus palestiniens vont aussi sortir des prisons israéliennes. Pas la fin de la guerre pour autant, assure Benyamin Netanyahu. Mais l'offensive terrestre peut-elle reprendre après l'accord ? On va plus loin avec Zyad Limam et Karim Hakiki.