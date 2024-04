Gaza : reprise des négociations et ouverture de points de passage pour les convois humanitaire

information fournie par France 24 • 06/04/2024 à 11:10

Le chef de la CIA se rendra au Caire ce week-end pour des discussions sur une trêve et la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza, territoire assiégé et bombardé par Israël depuis près de six mois,. L’annonce de cette nouvelle tentative américaine survient après que les États-Unis ont pressé jeudi le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou de conclure « sans délai » un accord pour un cessez-le-feu, sur fond de pression de la communauté internationale face au désastre humanitaire à Gaza. Des points de passage pour les convois humanitaires ont été concédés par Israël ces dernières heures.