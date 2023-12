information fournie par France 24 • 01/12/2023 à 20:09

La bande de Gaza a été de nouveau bombardée. La trêve entre le Hamas et Israël a été rompue ce matin.

A Dubaï, plus de 140 chefs d'Etat et de Gouvernement se succèdent ce vendredi et samedi, à la tribune de la COP28.

En France, deux manifestations pour "risques de troubles" ont été interdites. Le 19 novembre, un adolescent est mort après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Une commune prise ensuite pour cible par des groupuscules d'extrême droite qui y ont mené une expédition punitive.