information fournie par France 24 • 18/10/2023 à 13:16

Alors que Joe Biden annonce se rendre ce mercredi au Proche-Orient et la mise en état d'alerte de 2 000 soldats américains en vue d'un éventuel déploiement au Proche-Orient, un hôpital de Gaza est le théâtre d'une explosion avec le risque de centaines de morts. La diplomatie américaine peut-elle encore éviter le pire ? On va plus loin avec Sofia Amara, Antoine Mariotti, Claire Duhamel à Jérusalem et Matthieu Mabin à Washington.