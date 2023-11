information fournie par France 24 • 30/11/2023 à 09:11

Le Hamas annonce la mort de Kfir Bibas, âgé d'à peine dix mois, "dans un bombardement israélien". Faut-il croire l'organisation palestinienne ? En enlevant des civils, a fortiori de très jeunes enfants ou des personnes âgées forcément dépendantes, le Hamas et ses alliés ne sont-ils pas les premiers responsables de leur calvaire ? On va plus loin avec Richard Werly, Gauthier Rybinski et Pauline Godard à Tel Aviv.