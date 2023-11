information fournie par France 24 • 29/11/2023 à 09:19

Le retour des otages, parfois très jeunes, et les témoignages de leurs proches jettent une lumière crue sur leurs conditions de captivité aux mains du Hamas et les circonstances dans lesquelles ils furent enlevés lors des attaques terroristes du 7 octobre sur le sol israélien. On va plus loin avec Patricia Allémonière, Gauthier Rybinski et Pauline Godard à Tel Aviv.