information fournie par France 24 • 28/03/2024 à 15:33

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé ce jeudi un nouveau bilan de 32 552 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre. Parmi ces morts, un très grand nombre d'enfants. De plus en plus de jeunes prennent leur téléphone portable pour parler de leur vie à Gaza, sous les bombes. C'est le cas notamment de Lama Abu Jamous, 9 ans. Les précisions de Cyril Payen, chroniqueur international à France 24.