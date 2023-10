Gaza : "les humanitaires et les soignants sont à bout"

information fournie par France 24 • 17/10/2023 à 15:36

Israël a prévenu lundi que sa guerre contre le Hamas serait longue, et continue à bombarder Gaza. L'enclave, assiégée depuis l'attaque du Hamas palestinien contre Israël, est menacée d'une catastrophe humanitaire sans précédent : des centaines de civils sont en manque d'eau et de soins, il y a beaucoup de blessés, et le travail des équipes humanitaires est de plus en plus difficile. Jean-François Corty, médecin humanitaire et vice président de Médecins du Monde, était l'invité de France 24, il raconte la situation sur le terrain.