information fournie par France 24 • 15/02/2024 à 17:30

Des bombardements sur l’hôpital Nasser de Khan Younès ont fait un mort et plusieurs blessés, ont annoncé les autorités de santé de la bande de Gaza, administrées par le Hamas, jeudi 15 février. Des vidéos diffusées en ligne montrent des images de chaos ponctuées de cris et de coups de feu dans des couloirs de la structure hospitalière envahis de poussière et de fumée.