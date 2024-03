Gaza : les combats forcent des réfugiés à fuir l'hôpital Al-Chifa

information fournie par France 24 • 22/03/2024 à 15:38

Des Palestiniens déplacés qui avaient trouvé refuge à l'hôpital Al-Chifa marchent sur une route côtière au centre de la bande de Gaza alors qu'ils fuient vers le sud. L'opération de l'armée israélienne dans le complexe hospitalier, le plus grand de la bande de Gaza, est entrée jeudi dans son quatrième jour. Israel maintient que le Hamas opérait au milieu des patients et des civils déplacés. Le Hamas a déclaré que l'attaque en cours contre une zone bondée de patients et de personnes en quête de refuge était un crime.