information fournie par France 24 • 20/10/2023 à 10:35

13 jours après l’attaque du Hamas sur Israël, le bilan continue de s’alourdir et s’élève à plus de cinq mille morts. Un véritable massacre. Comment mettre un terme au conflit israélo-palestinien ? Pour Anwar Abu Eisheh, ancien ministre de l’Autorité palestinienne, invité de France 24, "la solution ne peut venir que de la communauté internationale et avec à sa tête les Etats-Unis." Explications.