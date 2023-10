information fournie par France 24 • 19/10/2023 à 16:21

Les Palestiniens bloqués à Gaza attendent désespérément jeudi les camions d'aide humanitaire promis par le président américain, Joe Biden, et l'Egypte, au 13e jour d'une guerre meurtrière qui se poursuit, en dépit d'une intense activité diplomatique. Le quotidien des gazaouis est de plus en plus compliqué, avec une pénurie des produits de première nécessité.