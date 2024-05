information fournie par France 24 • 08/05/2024 à 11:54

La situation sanitaire de Gaza est préoccupante. Michel-Olivier Lacharité, responsable des urgences de l'ONG Médecins sans frontières, explique que les efforts de ses équipes sont perturbés par les bombardements israéliens et la fermeture hier des check-points de Rafah et Kerem Shalom. Par ailleurs, rappelle le responsable, la majorité des hôpitaux sont détruits et le système d'eau de l'enclave est hors service.