Gaza : l’IDF mène une véritable "guerre contre l’information", selon Forbidden Stories

information fournie par France 24 • 28/03/2025 à 18:26

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre 2023, déclenchée par l’attaque la plus meurtrière contre Israël depuis 1948, 173 journalistes et professionnels des médias ont été tués dans la bande de Gaza. Selon Reporters sans frontières, Gaza est aujourd’hui la zone la plus dangereuse au monde pour exercer le métier de journaliste. Pour mieux comprendre cette réalité, nous avons rencontré Laurent Richard, journaliste d’investigation et fondateur de Forbidden Stories, un réseau international qui poursuit le travail de reporters menacés ou assassinés. À ses yeux, ces chiffres révèlent bien plus qu’une simple conséquence collatérale : "c’est une vraie guerre contre l'accès d'information".