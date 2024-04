information fournie par France 24 • 06/04/2024 à 11:21

C'était le plus grand hôpital de Gaza et le mieux équipé. L'Hôpital Al-Chifa n'est plus qu'un tas de ruines, "un cimetière" selon le personnel humanitaire sur place. Israël a pilonné cet hôpital pour déloger les hommes du Hamas qui se réfugiaient dans les tunnels construits sous l'édifice.