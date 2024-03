Gaza : l'apport d'aide humanitaire devient politique, les Etats-Unis veulent en prendre le contrôle

information fournie par France 24 • 09/03/2024 à 17:22

Joe Biden a annoncé dans son discours sur l’état de l’Union jeudi 7 mars que les Etats-Unis allaient mettre en place un moyen de distribuer davantage d’aide humanitaire dans l’enclave palestinienne assiégée et guettée par la famine : cette distribution de l'aide à Gaza devient de plus en plus politique à mesure que les Etats-Unis veulent montrer leur force de négociations face à Israël. Plusieurs pays ont organisé des largages d'aide par les airs, l'Europe a annoncé la mise en place d'un corridor maritime depuis Chype et Biden a demandé la construction d'un port temporaire à Gaza, mais pour lui, la distribution ne va pas assez vite. Les précisions de James André, grand reporter à France 24.