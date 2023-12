information fournie par France 24 • 05/12/2023 à 09:21

En reprenant son offensive, cette fois sur la ville de Khan Younès au sud de la bande de Gaza, Israël prend le risque d'aggraver considérablement les atteintes aux civils. Pour quels buts de guerre ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa, Gauthier Rybinski et Stéphane Amar à Jérusalem.