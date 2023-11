Gaza - Israël, un mois après : le coût de la guerre

information fournie par France 24 • 10/11/2023 à 17:52

Les pertes de vies humaines et le sort des otages et des populations déplacées dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas sont au centre de l'attention internationale. Mais le conflit a aussi des conséquences socio-économiques : chômage record, revenus faméliques, insécurité alimentaire… Les Palestiniens vivent dans des conditions de dénuement extrême. Il y a vingt ans déjà, les organisations internationales (Banque mondiale, FMI, CNUCED) avertissaient du danger qu’il y avait à laisser ces territoires s’enfoncer dans la crise et la pauvreté.