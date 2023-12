information fournie par France 24 • 12/12/2023 à 14:36

Alors qu'Israël intensifie ses frappes sur l'enclave palestinienne de Gaza pour anéantir le Hamas, l'Etat hébreu a aussi annoncé détenir plus de 500 combattants du Hamas et du djihad islamique, et affirme que le "Hamas est à genoux", comme l'explique Juliette Montilly, envoyée spéciale de France 24 à la frontière avec Gaza.