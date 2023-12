information fournie par France 24 • 01/12/2023 à 09:08

Anthony Blinken pèse sur Israël pour obtenir le prolongement de la trêve ou, à défaut, des zones sécurisées pour les civils à Gaza alors qu'un nouvel attentat à Jérusalem revendiqué par le Hamas met en péril la poursuite des négociations. On va plus loin avec Marc Semo, Bruno Daroux et Matthieu Mabin à Washington.