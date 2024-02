Gaza : désolation dans les rue de Rafah alors que les bombardements s'intensifient encore

information fournie par France 24 • 09/02/2024 à 15:38

L’armée israélienne bombarde ce vendredi Rafah, au sud de la bande de Gaza où s’entassent plus d’un million de personnes. Après que l’armée israélienne a concentré ses opérations militaires sur les villes de Gaza (nord) puis Khan Younès, plus au sud, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a ordonné mercredi de préparer une offensive sur cette ville située à la frontière, fermée, avec l’Égypte, où s’entassent 1,3 million de Palestiniens dont la grande majorité sont des personnes déplacées par les affrontements des derniers mois. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des témoins ont fait état de frappes israéliennes mortelles dans le centre et le sud de Gaza.