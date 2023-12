information fournie par France 24 • 11/12/2023 à 17:03

Depuis la fin de la trêve à Gaza, l'armée israélienne et le Hamas sont "entrés dans le dur des combats" selon Wassim Nasr, journaliste à France 24. La bande de Gaza est désormais coupée en trois parties, et les combats se font de plus en plus intenses au Sud, puisque l'armée israélienne cherche à toucher le chef du Hamas, qui se trouverait à Khan Younès. Le nombre de morts dans les deux camps augmente de jours en jours, et les armes sont de plus en plus sophistiquées. Analyse en images.