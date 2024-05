Garde d’enfants en Allemagne : le casse-tête des mères actives

information fournie par France 24 • 01/05/2024 à 15:30

Alors que les femmes constituent près de la moitié de la population active en Allemagne, l’arrivée d’un enfant change complètement la donne sur le marché de l’emploi. Plus de 70 % des mères d’enfants de moins de 6 ans travaillent à mi-temps – contre 7 % des pères –, et le nombre de femmes cadres dans les entreprises allemandes n’a pas progressé depuis vingt ans. Si l’idéal de maternité, notamment dans l’ouest de l’Allemagne, encourage toujours les femmes à rester quelques années à la maison après une naissance, la médiocrité du système de garde des enfants en bas âge est également en cause.