information fournie par France 24 • 20/03/2025 à 17:58

Sonia Patricelli reçoit les auteurs Tahar Ben Jelloun et Gaelle Bélem, dans le cadre de la 30e édition de la semaine de la Francophonie et de la langue française. Deux personnalités exceptionnelles pour échanger autour de la francophonie et de la richesse de la langue française.