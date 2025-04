Gabon : derniers préparatifs avant l'élection

information fournie par France 24 • 11/04/2025 à 23:55

Au Gabon, l’heure est aux derniers réglages avant la présidentielle de ce samedi. Entre mise en place du dispositif électoral et distribution des cartes d’électeurs, les équipes de la commission d’organisation et de coordination des opérations de vote sont à pied d’œuvre. Le gouvernement confirme sa détermination à relever le défi d’un scrutin, libre, crédible et transparent. Au terme d’une campagne électorale de deux semaines, les 8 candidats en lice dont le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, attendent désormais le verdict des urnes.