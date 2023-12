information fournie par France 24 • 12/12/2023 à 10:05

Cette semaine dans Premières, rencontre avec l'écrivain et éditeur Olivier Frébourg qui publie "Frère unique" (Éd. Mercure de France). Un récit qui prend la forme d'un bel hommage littéraire au frère adoré Thierry Frébourg, grand professeur de médecine disparu dans des conditions tragiques en 2021. Un drame intime et individuel à forte dimension collective et contemporaine.