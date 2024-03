Fraude au scrutin présidentiel : quand le "secret fuite"

information fournie par France 24 • 22/03/2024 à 10:27

Les 17 et 18 mars, les proches et les médias de Vladimir Poutine ont unanimement salué sa victoire "record" et "historique" du président sortant. Le maître du Kremlin a été reconduit avec un score officiel de plus 87% des voix à la présidentielle. Alors que les observateurs dénoncent une fraude massive, Leonid Sloutsky, candidat perdant avec 3,20% de votes selon les résultats officiels, s'est félicité d'être celui qui a "offert" le plus de voix à Poutine. Après l'annonce des résultats, les allégeances se sont multipliées, et le régime affiche sa consolidation autour du "leader de la Nation".