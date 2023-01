Frappes ukrainiennes à Makïivka: "Poutine touché, mais pas coulé"

information fournie par France 24 • 04/01/2023 à 07:49

A la Une de la presse, ce mercredi 4 janvier, les réactions à la visite, hier, du nouveau ministre de la sécurité nationale israélien sur l’esplanade des mosquées, à Jérusalem. Les conséquences des frappes ukrainiennes qui ont touché une base militaire russe à Makiïvka, près de Donetsk, le 1er janvier, et fait des dizaines de morts au moins, côté russe. Les inquiétudes concernant le journaliste sénégalais Pape Alé Niang. Et des nouvelles de Ronaldo et Céline Dion.