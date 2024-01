information fournie par France 24 • 17/01/2024 à 11:07

Après trois mois de conflit, l’armée Israélienne a annoncé la fin prochaine de la phase intensive de la guerre à Gaza. La prochaine étape va voir un redéploiement de troupes dans l'enclave palestinienne. Est-ce une conséquence des pressions internationales et du risque d'embrasement dans la région, notamment depuis l'intervention américaine et britannique au Yémen ? Analyse avec Guillaume Ancel, ancien officier français et écrivain.