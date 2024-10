information fournie par France 24 • 20/10/2024 à 08:42

Ce dimanche matin, l'armée israélienne a ordonné aux habitants de deux quartiers de Beyrouth d'évacuer en prévision de bombardements. Il s'agit, elle précise, de Haret Réik et de Hadath Beyrouth, qui abritent, selon Israël, des infrastructures du Hezbollah libanais. Hier, c'est quasiment l'ensemble du Liban, du nord au sud, de l'est à l'ouest qui a été frappé. Les détails de Liza Kaminov et de Thibault Franceschet.