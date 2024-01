information fournie par France 24 • 12/01/2024 à 12:32

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé dans la nuit les Houthis au Yémen, après les attaques commises depuis des semaines par ces rebelles soutenus par l'Iran contre le trafic maritime en mer Rouge, en signe de solidarité avec les Palestiniens de Gaza où la guerre fait rage entre Israël et le Hamas. A quelle riposte peut-on s'attendre des rebelles Houthis soutenus par l'Iran et en ont-ils les moyens ? L'analyse de Siavosh Ghazi, correspondant de RFI-France 24 en Iran.