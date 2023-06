information fournie par France 24 • 28/06/2023 à 15:01

Au moins dix personnes sont mortes et 61 ont été blessées dans une frappe russe mardi contre un restaurant populaire de Kramatorsk, grande ville de l'Est de l'Ukraine encore contrôlée par Kiev, ont annoncé mercredi les autorités. Le Kremlin a quant à lui affirmé mercredi ne frapper que des cibles militaires en Ukraine. Notre journaliste Florent Rodo nous en dit plus.