Francophonie : le sport, un facilitateur de l'écriture littéraire

information fournie par France 24 • 18/03/2024 à 10:43

Julien Legalle, co-fondateur de l'association "Écrire le sport", auteur de "Des écrivains et du sport". Dans cet ouvrage, il évoque le rapport de grandes auteurs et autrices avec le sport : Ernest Hemingway, Jack Kerouac, Agatha Christie ou encore Colette. "Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices comme Cécile Coulon qui pratique la course à pied. Elle explique très simplement que parfois elle va courir parce qu'elle a une idée qui bloque dans le développement de son roman. Une bonne course a pieds fluidifie l'esprit quand on revient derrière son ordinateur ou son cahier".