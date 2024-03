François-Xavier Bellamy : "Ursula von der Leyen a largement contribué à fragiliser l’Europe"

information fournie par France 24 • 01/03/2024 à 17:35

À quelques semaines des élections européennes, les agriculteurs se mobilisent encore à travers l’Union pour manifester leur colère, bloquant des autoroutes en Espagne, en France, en Pologne ou encore en Allemagne. Alors que se tient le Salon de l’Agriculture à Paris, nous recevons l’eurodéputé François-Xavier Bellamy, qui a fait de la cause agricole l’une de ses priorités depuis son élection en 2019 pour un premier mandat. Il mène la liste du parti français Les Républicains, membre du Parti populaire européen (PPE) dans l’hémicycle européen, créditée de 8 % d’intention de vote dans les sondages pour le scrutin du 9 juin, mais concurrencée à sa droite par le Rassemblement national de Jordan Bardella et la liste Reconquête! de Marion Maréchal. Il réagit par ailleurs à la déclaration d’Emmanuel Macron sur l’envoi de troupes au sol en Ukraine et nous dit son inquiétude quant à voir ce pays en guerre devenir membre de l’Union européenne.