information fournie par France 24 • 08/02/2024 à 18:39

François Bayrou ne fera pas parti du gouvernement. Le président du Modem a fait état de « désaccord de fond » avec le camp présidentiel. Une annonce qui fait tanguer la majorité et déstabilise son parti alors qu’on est toujours dans l’attente de l'annonce de la suite du remaniement, un mois après la nomination de Gabriel Attal. Roselyne Febvre reçoit Carole Barjon de l’Obs, Catherine Tricot de la revue Regards et Henri Vernet du Parisien-Aujourd’hui en France.