information fournie par France 24 • 20/06/2024 à 13:45

Alors que Jordan Bardella joue la stabilité en politique étrangère, un drame à Courbevoie vient percuter la campagne. Une enfant de 12 ans est violée dans ce qui s'apparente à un crime antisémite dont les suspects sont eux aussi des pré-adolesents. On va plus loin avec Zyad Limam et Gauthier Rybinski.