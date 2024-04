information fournie par France 24 • 24/04/2024 à 14:02

Face aux violences, des maires français sont de plus en plus séduits par un couvre-feu pour les mineurs. Après Béziers et Pointe-à-Pitre, c'est Nice qui va mettre en place un couvre-feu pour les moins de 13 ans, à compter du 1er mai.