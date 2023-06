information fournie par France 24 • 19/06/2023 à 11:18

Mégacommandes d'avions, démonstrations aériennes pour rêver et présentations de technologies pour réduire l'empreinte climatique de l'aviation: la grand-messe aéronautique du Bourget ouvre dans un contexte porteur mais soumis aux pressions sociétales. Le président français Emmanuel Macron inaugure dans la matinée cette 54e édition du salon international aéronautique et de l'espace, le plus important au monde.