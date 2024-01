information fournie par France 24 • 12/01/2024 à 10:56

"Chacun sait que j'aime me battre, n'ayez pas peur", a souligné Rachida Dati vendredi lors de sa prise de fonctions comme ministre de la Culture, en promettant de défendre "l'exception culturelle" française et la "culture populaire". Parmi ses priorités, Mme Dati a cité la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris fin 2024, plus de cinq ans après l'incendie qui l'a ravagée.