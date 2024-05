"France Médias Monde a une mission unique à l'international" selon la députée Béatrice Piron

information fournie par France 24 • 17/05/2024 à 05:28

Le gouvernement veut finalement exclure France Médias Monde (FMM), la branche internationale de l'audiovisuel public français, de la réforme qui doit fusionner ses différentes composantes, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. En commission mercredi, les députés sont en effet allés dans ce sens lors d'un vote serré où les voix de la gauche se sont ajoutées à celles de certains membres du camp présidentiel. Selon notre invitée, la députée Béatrice Piron : "France Médias Monde a une mission unique à l'international". Les élus MoDem, notamment, souhaitent garder la "spécificité" de FMM et en font une "ligne rouge". Les sénateurs LR, qui dominent la chambre haute, tiennent une position inverse. Ils craignent que FMM soit mal financée et marginalisée si elle n'intègre pas la future société. La direction de ce groupe public souhaite "protéger l'audiovisuel extérieur et la spécificité de son action", soit en restant en dehors de la fusion, soit grâce à "des garanties", comme "l'instauration d'un financement plancher", dans une société où FMM pèsera peu économiquement. Pour Vanessa Burggraf, Directrice de FRANCE 24, Directrice de FRANCE 24 : "À travers le travail et l’expertise de ses journalistes et correspondants, FRANCE 24 s’est imposée en 18 ans dans le paysage audiovisuel mondial avec 140 millions de téléspectateurs et internautes chaque semaine sur les 5 continents. Une référence"! France Médias Monde réunit la chaîne info France 24 (en français, anglais, arabe et espagnol), la radio RFI (en français et 16 autres langues) et la radio en arabe Monte Carlo Doualiya (MCD).France 24, outre sa disponibilité en quatre langues différentes, dispose d'un réseau de correspondants présents dans le monde entier et atteint près de 522 millions de foyers sur les cinq continents. Au global, l’ensemble des rédactions de la chaîne ont aussi cumulé plus de 2,3 milliards de lancements sur ses plateformes sociales et hébergeurs de contenus en 2023. C'est enfin 95 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.