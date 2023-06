information fournie par France 24 • 16/06/2023 à 14:17

Ce matin à la une de la presse, les suites du drame en Méditerranée, les mensonges reconnus par les parlementaires de Boris Johnson, mais aussi, cette histoire, qui sonne comme un miracle et qui est une première médicale : Lisandro, premier bébé opéré in utero d'une malformation cérébrale, et qui se porte aujourd'hui "très bien"...