France : le quartier à Nanterre de Nahel, tué par un policier, reste uni dans le deuil

information fournie par France 24 • 13/11/2023 à 14:42

Le gouvernement français vient d'annoncer de nouvelles mesures pour améliorer la vie dans les quartiers sensibles. Il prépare également une réponse sécuritaire aux émeutes qui ont suivi la mort de Nahel. À Nanterre, où le jeune homme a été tué par un policier le 27 juin, l'image d'un quartier violent et laissé à l’abandon ne colle pas à la réalité… Malgré les grandes difficultés économiques éprouvées par les habitants de la cité Pablo-Picasso, le drame a une fois de plus révélé un état d’esprit collectif et un sentiment d’appartenance assez rare.