information fournie par France 24 • 18/01/2024 à 12:29

Une partie de la France s'est réveillée sous un manteau blanc. Ce jeudi matin en Ile-de-France, les conditions de circulation sur les routes étaient compliquées et de nombreux usagers des transports en commun ont dû prendre leur mal en patience. S'il ne neigeait plus à Paris, les flocons tombaient encore dans l'est du pays dans la matinée. La vigilance orange a cependant été levée à 10 h.