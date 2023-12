information fournie par France 24 • 12/12/2023 à 10:39

Avant même son examen, la loi immigration en France est retoquée par l'adoption d'une motion de rejet à une courte majorité allant de l'extrême-gauche à l'extrême-droite. Impossible consensus sur cette question pourtant au coeur des préoccupations des Français si l'on en croit les sondages ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa, Gauthier Rybinski et Sylvain Rousseau à l'Assemblée Nationale.