France : la grève féministe, un mouvement encore timide face aux exemples étrangers

information fournie par France 24 • 08/03/2024 à 13:59

Elles sont depuis 2017 des milliers de femmes à investir les rues le 8 mars pour revendiquer leurs droits. Femmes et minorités de genres se réunissent autour d'un appel commun et international, à manifester mais surtout à faire grève. En France, pourtant, la grève n'est pas une évidence, pas la grève féministe. En plus des syndicats, des collectifs féministes appellent à cette grève du travail salarié, domestique et reproductif. Valentine Erba est allée à la rencontre de l'Assemblée générale féministe Paris-Banlieue, qui cherche à populariser la grève féministe à Paris.