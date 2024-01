information fournie par France 24 • 03/01/2024 à 16:55

Plus de 10 000 foyers sont privés d'électricité dans le Nord et le Pas-de-Calais, touchés par des intempéries et de nouvelles crues importantes deux mois après un premier épisode dévastateur, a indiqué mercredi le gestionnaire du réseau de distribution Enedis.