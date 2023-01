France : jour J pour la réforme des retraites

information fournie par France 24 • 10/01/2023 à 09:02

Après avoir repoussé plusieurs fois l'échéance pour avoir plus de temps de concertation, la Première ministre Élisabeth Borne dévoile ce mardi le projet du gouvernement. Il est présenté comme la grande réforme du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, qui a promis de se pencher sur le système de retraites. En retenant 64 ans, la France resterait parmi les pays européens avec l'âge légal de départ à la retraite le plus bas. Mais tous les syndicats s'y opposent et comptent se mobiliser.