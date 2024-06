information fournie par France 24 • 25/06/2024 à 11:37

Alors que le RN présente son programme de gouvernement, promettant notamment un "big bang de l'autorité" à l'école, Emmanuel Macron met en garde contre le risque de "guerre civile" en cas de victoire des "extrêmes". On va plus loin avec Richard Werly et Bruno Daroux.