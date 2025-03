information fournie par France 24 • 24/03/2025 à 07:57

A la Une de la presse, ce lundi 24 mars, un procès emblématique du fléau des violences conjugales en France, et celui de l’acteur Gérard Depardieu, accusé d’agressions sexuelles par deux plaignantes. L’espoir d’une reprise du dialogue diplomatique entre la France et l’Algérie, après des mois de brouille. L’incarcération du maire d’Istanbul, en Turquie. Du foot, et du ping-pong.